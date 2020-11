Pressemitteilung der DIOK RealEstate AG:

DIOK RealEstate AG erreicht Vollvermietung des Bürogebäudes "one one" in Magdeburg

- Bestandsmieter verlängern Verträge um fünf bzw. zehn Jahre

- Zwei neue Mieter aus den Bereichen Klinische Forschung und Softwareentwicklung gewonnen

- Neue Mietverträge laufen über zwölf bzw. zehn Jahre

Die DIOK RealEstate AG (DIOK), ein auf deutsche Büroimmobilien in Sekundärlagen spezialisiertes Unternehmen, ...

