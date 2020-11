Imaweb, ein führender Anbieter von Managementsystemen für Vertragshändler (DMS) und Lösungen für das Kundenbeziehungsmanagement (CRM) für die europäische Automobilbranche, gab heute die Einführung der digitalen Rechnungslegung in Partnerschaft mit Esker bekannt, einem Weltmarktführer für KI-getriebene Prozessautomatisierungslösungen und Cloud-Computing-Pionier.

Das im September 2020 neu entstandene Unternehmen Imaweb entschied sich für eine Partnerschaft mit Esker, um seinen Endkunden zu ermöglichen, von der mit Abstand besten digitalen Rechnungslösung auf dem Markt zu profitieren.

Imaweb wird Eskers Lösung für die Automatisierung der Debitorenbuchhaltung nahtlos in alle DMS-Produkte integrieren, die für Automobilvertriebsnetzwerke entwickelt wurden. Dadurch kann eine reibungslose digitale Transformation garantiert und den Vertragshändlern gleich mehrere Vorteile geboten werden:

Vereinfachte Speicherung von Rechnungen und sicherer Zugriff für bis zu 11 Jahre

Erheblich reduzierte Kosten für Archivierung und Druck

Steigerung der operativen Rentabilität durch Eliminierung von Problemen, die im Rahmen der manuellen Bearbeitung entstehen

Fernimplementierung mit den DMS-Produkten von Imaweb dank Imawebs Plug-and-Play-Technologie NextLane

Höhere Endkundenzufriedenheit durch die Möglichkeit, über eine Online-Plattform vereinfachten Zugriff auf sämtliche Rechnungen zu bieten

Philippe Dressy, Chief Operational Officer bei Imaweb, erläutert: "Wir genießen eine starke und vertrauensvolle Beziehung zu Esker, denn wir haben bereits über 5 Jahre lang an unserem eigenen Rechnungsmanagementsystem mit ihnen zusammengearbeitet. Es freut uns sehr, dass wir nun in der Lage sind, unseren Kunden die innovativen Produkte von Esker zu bieten, die alle vollständig in unsere DMS-Lösungen integriert sind. Die Vernetzung ihrer Plattform mit unserem Produkt- und Dienstleistungsportfolio bringt uns dem Ziel einen Schritt näher, zum Synonym für erfolgreiche digitale Transformationen auf dem Automobilvertriebsmarkt zu werden."

"Unsere Allianz mit Imaweb untermauert unsere Strategie der Entwicklung eines Partnernetzwerks, um unseren Kundenstamm zu erweitern und neue Umsatzmöglichkeiten zu erschließen", kommentiert Eric Thomas, Vice President International Business Development bei Esker. "Esker hat für Imaweb die Möglichkeit geschaffen, sein Portfolio aufwerten und seinen Kunden eine einfache Lösung zu bieten, die eine erfolgreiche Rechnungszustellung und eine schnellere Bezahlung gewährleistet."

Über Imaweb:

Imaweb ist ein führender Entwickler und Anbieter digitaler Lösungen für die europäische Automobilbranche. Das Unternehmen entstand 2019 durch die Fusion von Imaweb einem spanischen Unternehmen, welches sich auf die Entwicklung globaler Kundenmanagementlösungen für Vertrieb, Marketing und After-Sales spezialisiert hat und der Gruppe DATAFIRST-I'Car System, einem französischen Softwareentwickler für Automobilhersteller, Vertriebsgruppen und Vertragshändler.

Über Esker:

Esker ist ein Weltmarktführer für KI-getriebene Prozessautomatisierungssoftware, der Finanz- und Kundendienstabteilungen bei der digitalen Transformation ihrer Procure-to-Pay (P2P) und Order-to-Cash (O2C) -Zyklen unterstützt. In die Lösungen von Esker, die weltweit von über 6000 Unternehmen eingesetzt werden, fließen AI-Technologien mit ein zur Beförderung gesteigerter Produktivität, erhöhter Sichtbarkeit, reduzierter Betrugsgefahr und verbesserter Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten sowie intern. Das 1985 gegründete Unternehmen Esker operiert in Nordamerika, Lateinamerika, Europa und im Asien-Pazifik-Raum. Die weltweite Firmenzentrale befindet sich in Lyon, Frankreich; der Hauptsitz für die USA liegt in Madison, Wisconsin. Weitere Informationen über Esker und Eskers Lösungen finden Sie auf: www.esker.com. Folgen Sie Esker auf Twitter @EskerInc und reden Sie mit im Esker-Blog auf blog.esker.com.

