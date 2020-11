Christian Sewing, Chef der Deutschen Bank, kritisiert die Coronahilfen der Bundesregierung. Die setzten die falschen Anreize. Der Staat solle lieber Pleiten akzeptieren. Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing sorgt sich um die Volkswirtschaft. Seiner Ansicht nach müssten deutlich mehr Firmen in der Coronakrise in den Konkurs gehen. Dies werde aber durch die seit dem 1. März 2020 ausgesetzte Insolvenzantragspflicht und die breit angelegten Hilfsmaßnahmen verhindert, sagte Sewing am Montag auf dem Berliner CDU-Wirtschaftstag. Das berichtet die Nachrichtenagentur ...

