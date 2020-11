FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Halten" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Analyst Lars Lusebrink wies in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf Risiken einer Verzögerung oder gar eines Scheiterns der Übernahme von Woowa Brothers in Südkorea hin. Diesen Risiken stehe jedoch der fortdauernde Trend zu Essenslieferungen als Ergebnis der Coronakrise gegenüber./bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2020 / 08:30 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2020 / 10:10 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A2E4K43

DELIVERY HERO-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de