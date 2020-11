Überraschend schnell und überaus lange Akkulaufzeit - so lässt sich das neue Macbook Pro 13" mit dem M1-Chip kurz zusammenfassen. Wir konnten das Gerät vorab testen und verraten euch, warum es ein großer Wurf ist. Wir haben das neue Macbook Pro mit M1-Chip* in den vergangenen fünf Tagen im Alltag benutzt - nicht genug für einen abschließenden Test, aber unsere ersten Eindrücke wollen wir euch trotzdem nicht vorenthalten. Selten haben wir bei einem neuen Laptop so einen Sprung bei Leistung und Energieeffizienz erlebt, und unsere ersten Eindrücke legen bereits die Vermutung nahe, dass Apples Versprechen bei...

