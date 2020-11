DGAP-Ad-hoc: SAF-HOLLAND SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

SAF-HOLLAND SE: Guidance für bereinigte EBIT-Marge für das Gesamtjahr 2020 auf 5 bis 6 Prozent angehoben



Bessenbach, 17. November 2020. Die im dritten Quartal eingetretene Erholung des Geschäftsumfelds der SAF-HOLLAND SE, einer der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, hat sich im Oktober weiter fortgesetzt.

Der Vorstand der SAF-HOLLAND SE hat deshalb heute auf Grundlage der vorläufigen Zahlen für den Oktober 2020 entschieden, den Ausblick für die bereinigte EBIT-Marge für das Gesamtjahr 2020 anzupassen. Die Gesellschaft rechnet nunmehr mit einer bereinigten EBIT-Marge in einer Bandbreite von 5 bis 6 Prozent (bisher: 3 bis 5 Prozent).

Die positive Entwicklung der bereinigten EBIT-Marge beruht auf der weiteren Erholung der Trailer- und Truckmärkte in Nordamerika und Europa, der Gewinnung von Marktanteilen, dem konjunkturunabhängigeren und margenstarken Ersatzteilgeschäft sowie auf signifikanten Einsparungen bei den Vertriebs- und Verwaltungskosten.

Die neue Guidance steht unter der Prämisse, dass sich in den verbleibenden Wochen des Geschäftsjahres 2020 keine neuen, unerwarteten Auswirkungen der weiterhin andauernden COVID-19-Pandemie auf die Produktions- und Lieferketten ergeben.

Die SAF-HOLLAND SE veröffentlicht die vollständige Quartalsmitteilung zum 30. September 2020 am 18. November 2020.





