DJ Grüne fordern ökologische und soziale Bedingungen für Unternehmenskredite

BERLIN (Dow Jones)--Die Grünen wollen staatliche Unternehmenskredite künftig stärker an Bedingungen knüpfen. "Wenn der Staat Einzelunternehmen mit Milliarden an öffentlichen Geldern über Kredite und Beteiligungen unter die Arme greift, dann sollten diese Hilfen auch an soziale und ökologische Bedingungen geknüpft sein", erklärten sie in einem Positionspapier, wie das Nachrichtenportal T-Online berichtete.

Verfasst haben es den Angaben zufolge Fraktionschef Anton Hofreiter sowie Wirtschaftspolitik-Sprecherin Katharina Dröge und Haushaltssprecher Sven-Christian Kindler. Sie fordern demnach, dass das Pariser Klimaabkommen von den Firmen, die Staatskredite erhalten, eingehalten wird. Unternehmen, die künftig staatlich gefördert würden oder Staatskredite beantragten, sollten sich auf einen "Reduktionspfad" zur Senkung ihrer Emissionen begeben.

November 17, 2020 12:27 ET (17:27 GMT)

