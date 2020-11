An der Nasdaq ziehen die Aktien der Biotech-Unternehmen BioNTech SE (ISIN: US09075V1026; WKN: A2PSR2) und Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079; WKN: A2N9D9) das Interesse der Investoren momentan auf sich wie ein starker Magnet. So wechselten auf der elektronischen Handelsplattform alleine am gestrigen Montag mehr als 70 Mio. Anteilsscheine von Moderna ihren Besitzer. Auch bei dem deutschen Konkurrenten BioNTech gingen gestern im New Yorker-Handel mehr als 11 Mio. Papiere um.Der momentane Kaufrausch ist bei beiden Aktien durchaus verständlich. Zum einen stehen die Chancen momentan extrem gut, dass die zwei Titel mittelfristig ein rasantes Wachstum beim Umsatz und massive Verbesserungen bei der Profitabilität erzielen werden. Zum anderen befinden sich die Kurse von beiden Anteilsscheinen in extrem steilen Aufwärtstrends, was die Erwartungshaltung befeuert, dass sich die Rallye auch weiterhin noch deutlich fortsetzen wird.

