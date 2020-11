Der Energiekonzern E.on muss sich einem Pressebericht zufolge nach einem neuen Chef umsehen. Der Vorstandsvorsitzende Johannes Teyssen wolle seinen Ende 2021 auslaufenden Vertrag nicht verlängern, berichtete das Handelsblatt am Dienstag unter Berufung auf Unternehmens- und Aufsichtsratskreise. Die Meldung an sich zeigte bei der Aktie kaum Auwirkung, das Papier erwischte am heutigen Dienstag aber keinen guten Tag. Mit einem Minus von mehr als zwei Prozent ging die Aktie von E.on am Ende aus dem Handel. ...

