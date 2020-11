In der letzten Woche hielt die Kursrallye der internationalen Aktienmärkte unvermindert an. Der MSCI WORLD (Euro) - Index gewann weitere + 2,9 %.Ausschlaggebend hierfür waren ausschließlich verdichtete Spekulationen, ein von der Mainzer BioNTech (US09075V1026) in Forschungs- und Vertriebskooperation mit dem US-Pharmariesen Pfizer (US7170811035) hergestellter und bislang äußerst erfolgreich erprobter Corona-Impfstoff könne nun als erstes gesundheitsbehördlich genehmigtes Präparat sehr schnell vor seiner internationalen Marktzulassung stehen. Selbst nach dem Ablauf der umfangreichsten und letzten, 3. klinischen Testphase schlug die Verabreichung dieses Impfstoffs bei über 90 % aller weltweiten Studienteilnehmer unmittelbar positiv an.

