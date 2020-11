Heute in einer Woche wird die Deutsche Börse offiziell verkünden, ob und welche Änderungen es künftig bei der Auswahl neuer DAX-Mitglieder geben wird. Neben der Erweiterung von 30 auf 40 Unternehmen wird im Vorfeld auch darüber diskutiert, ob die von der Größe her für eine Aufnahme in Frage kommenden Kandidaten einen Gewinnnachweis über einen festgelegten Zeitraum vorlegen müssen. In den USA ist das schon länger der Fall. In den Leitindex S&P 500 etwa werden nur Aktien von Firmen aufgenommen, die mindestens vier Quartale in Folge einen Gewinn ausgewiesen haben. Genau aus diesem Grund ist die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...