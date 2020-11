ArkX Laboratories, ein führender Anbieter von fortschrittlicher Fernfeld-Spracherkennungstechnologie, hat Redtree Solutions, den größten paneuropäischen Elektronikvertreter in der Halbleiterindustrie, zum exklusiven Vertriebsbeauftragten für seine serienreife Sprachlösung EveryWord für den EMEA-Markt (Europa, Naher Osten und Afrika) ernannt.

Diese Bekanntmachung deckt sich mit der wachsenden Nachfrage von Fortune-1000-Unternehmen, OEMs und Start-ups in der Region, die ihre sprachgestützten intelligenten Produkte und Geräte auf den Markt bringen wollen. Das EveryWord-Portfolio stellt einen produktionsreifen Ansatz dar, der ein unübertroffenes Spracherlebnis bietet und gleichzeitig Risiken mindert, Entwicklungskosten senkt und die Markteinführung beschleunigt.

Die fortschrittlichen produktionsreifen Spracherkennungslösungen von ArkX mit SoundClear- und FlexArray-Technologie von Cirrus Logic, übertreffen bestehende Lösungen für die Fernfeld-Spracherkennung und bietet den Verbrauchern ein deutlich besseres Spracherlebnis. Die Produkte sind Alexa-kompatibel und erfüllen oder übertreffen alle Anforderungen für die Amazon-Voice-Services(AVS)-Qualifizierung. Zusätzlich zu Alexa ist EveryWord mit anderen Plattformen wie Google, Siri, Cortana, AliGenie, Baidu/Kitt.ai, Tencent und Sensory kompatibel. EveryWord-Sprachlösungen können an das Ökosystem des jeweiligen Unternehmens angepasst und für eine breite Palette von Produkten, wie Lautsprechern, Soundbars, Fernsehern, Haushaltsgeräten, Sprachsteuerungen und Gadgets, verwendet werden. Für Smart-Home-Anwendungen können die Module in Hubs, an der Decke und in der Wand installiert werden.

"Das EveryWord-Portfolio von ArkX löst die schwierigsten Probleme, mit denen innovative OEMs heutzutage konfrontiert sind, wie beispielsweise die Erkennung von Sprache aus größerer Entfernung, um Ecken herum, in Gegenwart eines lauten Fernsehgeräts sowie in anderen lauten und hallenden Umgebungen, ohne dass die Wiedergabelautstärke gesenkt werden muss", sagte Eric Bauswell, der CEO von ArkX. "EveryWord übertrifft die Leistung von herkömmlichen Fernfeld-Sprachlösungen tatsächlich so deutlich, dass die Verbraucher nie wieder zu der "alten" Technologie zurückkehren wollen."

Redtree betreut mehr als 500 aktive Kunden in 19 Ländern und wird dazu beitragen, die Marktdurchdringung von ArkX Labs in der Region zu beschleunigen, indem das Unternehmen die Lösungen des Unternehmens bekannter macht und den wachsenden Kundenstamm von ArkX Labs vor Ort unterstützt.

"Wir waren beeindruckt von der Innovation und der überlegenen Fernfeldleistung der EveryWord-Lösungen. Sie sind ein gewaltiger Sprung nach vorn und sicherlich die besten Fernfeldlösungen, die wir im Laufe der zehn Jahre, in denen wir Erfahrungen in diesem Segment gesammelt haben, jemals am Markt gesehen haben", sagte Steve Judge, der Managing Director von Redtree Solutions. "Die Aufnahme der Sprachlösungen EveryWord von ArkX in unser Portfolio elektronischer Bauteile stellt eine strategische Bereicherung dar, die für viele unserer Kunden aus den Bereichen Smart Home, Breitband-Telekommunikation, Unterhaltungselektronik, Robotik, Automobil und Industrie interessant sein wird."

Der Executive Vice President von ArkX, Michael Lang, fügte hinzu: "Die Erfahrung, das Fachwissen und die Support-Struktur von Redtree sind optimal geeignet, um uns dabei zu helfen, unsere Reichweite über die bestehenden Märkte in Nordamerika und Asien hinaus auszuweiten."

Das Portfolio umfasst das EveryWord-Audio-Frontend(AFE)-Modul, das EveryWord-Sprachmodul (System-on-Module AFE), das EveryWord-Entwicklungskit und den EveryWord-Softwarestack.

Die Produktreihe bietet klare Leistungsvorteile bei der Erkennung von Sprachbefehlen aus der dreifachen Standardentfernung, um Ecken herum, in lauten und reflektierenden Umgebungen und ohne Verringerung der Wiedergabelautstärke. Darüber hinaus bietet die EveryWord-Technologie die einzigartige Möglichkeit, Sprache aus dem Fernsehen oder anderen Einzelpunkt-Geräuschquellen zu erkennen und zu unterdrücken.

Die EveryWord-Technologie erfordert für eine zuverlässige Interaktion keine Quellunterdrückung, bietet lineare, kreisförmige, quadratische, dreieckige oder 3D-Mikrofonarray-Geometrien und benötigt weniger Mikrofone. Die Technologie zeichnet sich durch Batteriebetrieb mit extrem niedrigem Stromverbrauch für Wake-on-Word-Erkennung aus, und die Flexibilität bei der Platzierung der Mikrofone macht Lösungen in der Wand, Decke oder im Armaturenbrett möglich. Im Vergleich zu anderen linearen Strahlformungsmethoden sorgt das 3D-Mikrofonarray für weniger tote Zonen und eine höhere Leistung, während gleichzeitig weniger redundante Mikrofonarrays zur Abdeckung verwendet werden.

Über ArkX Laboratories

ArkX Laboratories, ein Joint Venture zwischen dem Produktentwicklungsvorreiter Surfaceink und dem Hersteller von Unterhaltungselektronik Ark Electronics USA, bringt ein außergewöhnliches Spracherlebnis auf den Markt. Unsere nächste Generation fortschrittlicher, hochleistungsfähiger Fernfeld-Spracherkennungslösungen mit Cirrus-Logic- und NXP-Technologie ist von Amazon präqualifiziert und serienreif. ArkX bietet Fortune-1000-Unternehmen, OEMs und Start-ups, die sich sprachgestützte IoT-Produkte und intelligenten Geräte unter ihrer eigenen Marke wünschen, die Möglichkeit, ihre Entwicklungszeit und -kosten zu reduzieren, die Markteinführung zu beschleunigen und gleichzeitig das Risiko zu mindern. Weitere Informationen finden Sie unter www.arkxlabs.com.

Über Redtree Solutions

Redtree Solutions ist das größte paneuropäische Vertretungsunternehmen in der Region. Mehr als 40 Mitarbeiter sind für den Service zuständig, sprechen die lokalen Sprachen und betreuen 19 Länder mit mehr als 500 aktiven Kunden. Redtree investiert zum Nutzen seiner Kunden in Technologien der nächsten Generation und hat sich ihrem Erfolg verschrieben. Das Redtree-Anwendungsteam hilft Kunden bei der Suche nach der optimalen Architektur für ihre elektronischen Systeme, und zwar mithilfe der Lösungen und der Fachkompetenz seiner Partner. Redtree hat seinen Hauptsitz in der Nähe von Oxford, Großbritannien. Weitere Informationen finden Sie unter www.redtree-solutions.com.

