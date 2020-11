Der Dow Jones hat am Dienstag seiner jüngsten Rekordjagd Tribut gezollt. Neben weltweit deutlich steigenden Corona-Infektionszahlen belasteten den US-Leitindex auch eine Reihe durchwachsener Unternehmensnachrichten und Konjunkturdaten. Nach anfang noch deutlicheren Verlusten ging der Dow am Ende mit einem Minus von 0,6 Prozent auf 29.783,35 Punkte aus dem Handel. Am Montag hatte er seinen gerade mal eine Woche alten, bisherigen Höchststand übertrumpft, dabei allerdings die runde Marke von 30.000 ...

