Aufatmen bei Vanmoof-Fahrern. Mit einem Update für die Android- und iPhone-App entfernt der Hersteller die Möglichkeit, aus einem Pedelec ein S-Pedelec zu machen. Wie wir Anfang Oktober berichtet hatten, verfügen die Vanmoof-Pedelecs über Motoren, die sich unterschiedlich abregeln lassen. So kann der niederländische Hersteller auf die Gegebenheiten des jeweiligen Marktes reagieren. Die Krux mit dem US-Modus Konkret sind die Vanmoof-Bikes per Software in der Lage, entweder bei 25 oder bei 32 Kilometern Geschwindigkeit die Tretunterstützung einzustellen. In...

Den vollständigen Artikel lesen ...