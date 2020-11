LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Online-Modehändler Global Fashion Group hat sich mit einer Kapitalerhöhung die angepeilten 120 Millionen Euro beschafft. Die 16,5 Millionen neue Aktien seien für 7,30 Euro je Stück an institutionelle Investoren verkauft worden, teilte das Unternehmen am späten Dienstagabend in Luxemburg mit. Der Schlusskurs im Xetra-Hauptgeschäft hatte bei 7,85 Euro gelegen.

Das Geld soll früheren Angaben zufolge in Investments etwa in Technologie und Liefer-Infrastruktur fließe. Die Aktie hat sich im laufenden Jahr mehr als verdreifacht, so dass der Zeitpunkt für eine Kapitalerhöhung aus Unternehmenssicht günstig sein könnte./fba/he/he