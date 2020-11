DJ PTA-Adhoc: Software AG: Software AG erhöht Prognose für das Geschäftsjahr 2020

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Darmstadt (pta001/18.11.2020/00:55) - Ad-hoc-Mitteilung (Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR)

Software AG erhöht Prognose für das Geschäftsjahr 2020

Der Vorstand der Software AG hat heute beschlossen, die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 anzuheben, nachdem die jüngste Auswertung der Finanzergebnisse der Software AG, unter Berücksichtigung der endgültigen ungeprüften Zahlen für die ersten neun Monate 2020 sowie einer aktualisierten Prognose für das Geschäftsjahr 2020, abgeschlossen ist.

Basierend auf diesen Ergebnissen gibt der Vorstand nun den folgenden Ausblick (währungsbereinigt):

- Wachstum des DBP (exkl. Cloud & IoT) Auftragseingangs (Bookings) in einem Korridor von 3 bis 10 Prozent (zuvor 0 bis 10 Prozent). - Wachstum des DBP Cloud & IoT Auftragseingangs in einem Korridor von 30 bis 50 Prozent (zuvor 20 bis 40 Prozent) - Wachstum des Auftragseingangs im Produktbereich A&N in einem Korridor von 5 bis 15 Prozent (zuvor -3 bis +3 Prozent) - Der Ausblick für die Non-IFRS-EBITA-Marge von 20 bis 22 Prozent bleibt unverändert.

Der Vorstand weist darauf hin, dass die Prognose für den Bereich A&N vor dem Hintergrund der Zyklizität und des Timings der A&N Vertragsverlängerungen durch die Kunden der Software AG zu sehen ist. Daher kann der Geschäftsverlauf des Jahres 2020 nicht automatisch als Basis für 2021 hochgerechnet werden. Die Software AG wird eine Prognose für das Geschäftsjahr 2021 abgeben, sobald die Zahlen für das Q4 2020 verfügbar sind.

Die vollständigen Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2020 werden am 18. November 2020 um 07:00 Uhr MEZ veröffentlicht. Eine Telefonkonferenz für Analysten und Medienvertreter findet am 18. November 2020 um 9:00 Uhr MEZ statt.

Darmstadt, 17. November 2020 Der Vorstand

