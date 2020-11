Das von Elon Musk gegründete, auf Transport und Tunnelbau ausgerichtete Unternehmen "The Boring Company" kündigte an, in Austin, Texas, ein neues Tunnelbauprojekt starten zu wollen. Die Stellenausschreibungen für das Projekt haben bereits begonnen.? Austin mit "einer der besten Böden für den Tunnelbau" ? The Boring Company sucht Personal in Austin ? Autonom fahrende Tesla-Fahrzeuge im Tunnelsystem?Der als Visionär geltende Unternehmer Elon Musk ist vor allem für sein Engagement ...

Den vollständigen Artikel lesen ...