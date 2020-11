Amsterdam und Luxembourg (ots/PRNewswire) - - Yardi wird ein wichtiger Bestandteil der integrierten globalen Immobilienlösung von Alter Domus sein und seinen internationalen Kunden maßgeschneiderte Dienstleistungen anbietenAlter Domus, ein führender Anbieter von Fonds- und Unternehmensdienstleistungen für Verwalter alternativer Investitionen, hat Yardi (https://www.yardi.com/eu/)® als seinen Technologiepartner gewählt, um die weltweite Immobilienstrategie von Alter Domus zu verbessern. Als Partner von 18 der 20 größten Immobilieninvestoren weltweit verwaltet Alter Domus über 110 Milliarden US-Dollar an Immobilienvermögen.Alter Domus hat Yardi Investment Management (https://www.yardi.com/eu/products/yardi-investment-management/) eingeführt, um das Berichtswesen für grenzüberschreitende Immobilien-Investitionen weiter zu rationalisieren und die gesamte Wertschöpfungskette von den Vermögenswerten bis zu den Investoren abzudecken. Alter Domus wird auch Yardi Debt Management verwenden, ein Modul, das speziell entwickelt wurde, um das vertikal integrierte Buchhaltungs- und Reporting-Tool um Schuldenverwaltungsfunktionen zu erweitern. Die Yardi-Lösungen sind in die "Integrated Global Real Estate Solution" von Alter Domus eingebettet und bieten eine vertikal integrierte, allumfassende Berichts- und Datenumgebung für Immobilienaktien- und -schuldprodukte, die von internationalen Investmentmanagern verwaltet werden.Anita Lyse, Leiterin der Immobilienabteilung von Alter Domus, sagte: "Da die Globalisierung von Immobilienanlagen voranschreitet, werden die Anlagestrukturen immer komplexer und in immer mehr Gerichtsbarkeiten verwaltet, deren lokale Bedürfnisse und Compliance-Anforderungen voneinander abweichen. Die Datenqualität ist entscheidend für eine effektive Anlagenwartung und -verwaltung über Grenzen hinweg. Wir freuen uns, mit Yardi zusammenzuarbeiten, um unsere Integrierte Globale Immobilienlösung zu ermöglichen, da dies unsere Fähigkeit weiter stärken wird, Dienstleistungen von höchster Qualität mit Schnelligkeit, Genauigkeit und Transparenz anzubieten. Durch die Kombination mit unserer Cloud-Portal-Lösung CorPro erhalten wir eine einzigartige Technologieumgebung, die unsere operativen Prozesse weiter verbessert und unseren Kunden und ihren Investoren nahezu in Echtzeit Zugang zu hochwertigen, detaillierten Portfolioinformationen ermöglicht.""Wir freuen uns sehr, mit Alter Domus weltweit zusammenzuarbeiten", sagte Neal Gemassmer, Vice President International von Yardi. "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, das sehr kundenorientiert ist und höchsten Wert darauf legt, dass jeder Kunde einen exzellenten Service und persönliche Betreuung erhält."Informationen zu Alter DomusViele führende internationale Private-Equity- Firmen, Immobiliengesellschaften und Private-Debt-Manager wählen Alter Domus um weiter zu wachsen. Das Unternehmen hat sich auf alternative Strategien spezialisiert und besteht aus einem Netzwerk von mehr als 2500 erfahrenen Branchenexperten, die in den Bereichen Fondsverwaltung, Unternehmensdienstleistungen, Verwahrstellendienste, Verrechnungspreise, Domizilierung, Dienstleistungen von Verwaltungsgesellschaften, Kreditverwaltung, Agenturdienste, Handelsabwicklung und CLO-Managerdienste, in 40 Geschäftsstellen und Vertretungen tätig sind. Für weitere Informationen besuchen Sie alterdomus.com (http://www.alterdomus.com/).Informationen zu YardiYardi® entwickelt und unterstützt branchenführende Investment- und Immobilienverwaltungs-Software für Immobilienunternehmen aller Arten und Größen. Yardi wurde 1984 gegründet, hat seinen Sitz in Santa Barbara, Kalifornien, und betreut Kunden weltweit von Niederlassungen in Australien, Asien, dem Nahen Osten, Europa und Nordamerika. Für weitere Informationen besuchen Sie Yardi.com/EU (https://www.yardi.com/eu/).Logo - https://mma.prnewswire.com/media/737275/Yardi_Logo.jpgPressekontakt:Medienkontakte: Patrick GrittiAlter Domus+352 48 18 28 1Patrick.Gritti@alterdomus.comMartin GednyYardi Systems Inc.+44 (0) 1908 308400Martin.Gedny@Yardi.comOriginal-Content von: Yardi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/130272/4766504