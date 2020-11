Medienmitteilung

Flamatt, November 18, 2020

Personelle Veränderung in der Geschäftsleitung

Aus persönlichen, privaten Gründen hat sich Dr. Thomas Wenzel dazu entschieden, von seiner Position als President X-Ray Systems und als Mitglied der Geschäftsleitung zurückzutreten. Er plant das Unternehmen Anfang des nächsten Jahres zu verlassen.

Der Verwaltungsrat und das Management Team respektieren diesen persönlichen Wunsch. Thomas Wenzel startete bei Comet Group 2015. Im Jahr 2018 übernahm er die Leitung des Systemgeschäfts als President X-Ray Systems. Dank seinem hervorragenden Marktverständnis, seiner grossen technologischen Kompetenz und seiner optimistischen Persönlichkeit hat Thomas Wenzel das Röntgensystemgeschäft mit seinem Team neu positioniert und - trotz der Abkühlung einiger Märkte infolge von Covid-19 - zu einem wichtigen Standbein innerhalb von Comet gemacht. Verwaltungsrat und Management danken Thomas Wenzel für den enormen Einsatz, den diese Aufgabe ihm abverlangt hat, und für seinen wertvollen Beitrag in den letzten 5 Jahren. Sie wünschen ihm beruflich und privat alles Gute für seine Zukunft.

Thomas Wenzel wird seine Aufgaben bis Ende April 2021 weiterhin wahrnehmen, um eine sorgfältige Übergabe der Aufgaben sicherzustellen.

Kontakt

Medien Ines Najorka VP Group Communications T +41 79 573 45 94 ines.najorka@comet.ch Investoren / Analysten Ulrich Steiner VP Investor Relations & Communication T +41 31 744 99 95 ulrich.steiner@comet.ch

Unternehmenskalender

26. November 2020 Comet Investor Day

