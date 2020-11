DJ Ex-Manager von Cimic in Korruptionsskandal in Australien verhaftet

Von Rhiannon Hoyle

SYDNEY (Dow Jones)--In den seit neun Jahren laufenden internationalen Ermittlungen im Zusammenhang mit mutmaßlicher Korruption und Bestechung ist ein ehemaliger leitender Manager des australischen Baukonzerns Cimic (damals noch Leighton Holdings) festgenommen worden. Gegen zwei weitere Personen, die nicht in Australien leben, wurde Haftbefehl erlassen, wie die australische Bundespolizei und die Hochtief-Tochter Cimic mitteilten.

Die Untersuchungen laufen seit 2011 in Kooperation zwischen dem britischen Serious Fraud Office, dem US-Justizministerium und dem Federal Bureau of Investigation (FBI). Konkret geht es um den Vorwurf, dass Gelder über Drittfirmen an den Irak geleistet worden sein sollen, um einen lukrativen Auftrag aus der Ölbranche zu sichern.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/mgo

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2020 00:46 ET (05:46 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.