Der Billigflieger Easyjet musste gestern erstmals in der Firmengeschichte einen Jahresverlust ausweisen. Allerdings gab es von den Briten auch eine Aussage, welche praktisch dem gesamten Luftfahrtsektor Hoffnung machen dürfte. So erklärte Easyjet-CEO Johan Lundgren, dass bereits kurz nach der Meldung von BioNTech die Buchungen um satte 50 Prozent in die Höhe geschnellt sind. Gegenüber der BBC betonte Lundgren: "Wir wissen, dass die Leute reisen wollen."Es dürfte spannend werden, ob dieser Trend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...