PierianDx, das führende Unternehmen für klinische Genomik-Informatik, und Bench International, ein weltweit führendes Executive-Search-Unternehmen, geben gemeinsam die Ernennung von Mark McDonough zum Chief Executive Officer (CEO) und Mitglied des Verwaltungsrats von PierianDx mit sofortiger Wirkung bekannt. In seiner neuen Funktion wird McDonough dazu beitragen, das einzigartige Wertangebot des Unternehmens zu erfüllen, das darin besteht, Präzisionsmedizin durch seine klassenbeste Wissensdatenbank zur Varianteninterpretation, die integrierte Infrastruktur und die klinische Genomik-Berichterstattung sowohl für Krebs als auch für Erbkrankheiten zu ermöglichen. McDonough tritt die Nachfolge von Joe Boorady, Chairman of the Board und Interim CEO, an, der weiterhin Chairman of the PierianDx Board of Directors bleibt.

"Mark verfügt über ein tiefes Verständnis des Diagnostikmarktes, und wir freuen uns, ihn in dieser aufregenden Zeit der Unternehmensentwicklung in der PierianDx-Familie willkommen zu heißen", sagte Joe Boorady. "Mark wird die Umsetzung der IVD-Strategie des Unternehmens vorantreiben und seine Führungsposition auf dem globalen Markt der Krebs- und Erbkrankheitsdiagnostik festigen."

Mark McDonough ist eine globale Führungskraft im Technologiebereich mit fast 30 Jahren Erfahrung. Seine persönliche Mission ist es, Veränderungen im Bereich der Gesundheitsfürsorge in einer mitfühlenden, aber entschlossenen Weise zu beeinflussen und mit gutem Beispiel voranzugehen. Zuletzt war er CEO und Vorstandsmitglied von Immunis.AI, wo er die Finanzierung sicherte und innerhalb von sechs Monaten ein hochkarätiges Team aufbaute, um ein neuartiges nicht-invasives flüssiges Biopsie-Immunogenomik-Assay für Prostatakrebspatienten zur "aktiven Überwachung" auf den Markt zu bringen. Zuvor war McDonough von 2012 bis 2018 als President, CEO und Vorstandsmitglied von CombiMatrix tätig und orchestrierte den Verkauf an Invitae im November 2017. Unter seiner Führung erlebte CombiMatrix 14 aufeinander folgende Quartale mit Rekordwachstum. Zu Beginn seiner Karriere hatte er verschiedene Führungspositionen im Vertrieb in der klinischen Laborindustrie inne und entwickelte seine Führungsqualitäten als Navigator und Kommunikationsoffizier in der US-Marine.

"Als etablierte, respektierte und vertrauenswürdige Führungspersönlichkeit in der Genomikindustrie ist Mark der perfekte CEO für PierianDx", sagte DeeDee DeMan, Chairman und CEO von Bench International. "Er hat eine bemerkenswerte Erfolgsbilanz bei der Entwicklung von Teams, der Mittelbeschaffung und der Leitung der Unternehmensstrategie und des Wachstums."

"Ich freue mich darauf, bei PierianDx einzusteigen und dieses talentierte Team zu leiten, das sich der Bereitstellung von Tools für unsere Partner und Kunden verschrieben hat, die die Einführung von Präzisionsmedizin in großem Maßstab ermöglichen", sagte Mark McDonough. "Wir glauben, dass fortgeschrittene Genomtests demokratisiert und für alle in höchster Qualität und zu niedrigsten Kosten verfügbar sein sollten. Ich freue mich darauf, das Unternehmen voranzutreiben, wenn wir unsere Marktführerschaft ausbauen und durch unsere Partner und Kunden mehr Patienten bedienen können."

Über PierianDx

Das 2014 von der Washington University in St. Louis aus gegründete Unternehmen PierianDx konzentriert sich darauf, die Krebsdiagnostik voranzubringen und gezielte Therapien für Gesundheitssysteme, Labors und Patienten weltweit zugänglicher zu machen. Seine branchenführenden Technologien für die klinische Genomik, das CAP- und CLIA-akkreditierte Labor, die IVD-kompatible Wissensdatenbank und Berichtslösung sowie seine Fachkompetenz bieten den am besten integrierten, vertrauenswürdigsten und kooperativsten Ansatz im gesamten Spektrum der klinischen Versorgung. Von der genomischen Sequenzierung und biomedizinischen Informatik im Labor bis hin zur Berichterstattung und Entscheidungshilfe am Patientenbett treibt PierianDx die Einführung der Genomik in die klinische Versorgung voran und beschleunigt den Kampf gegen somatischen Krebs und erbliche Keimbahnerkrankungen. Für weitere Informationen besuchen Sie www.pieriandx.com.

Über Bench International

Bench International ist die älteste von Frauen gegründete Personalberatungsfirma, die im Bereich der Biowissenschaften und des Gesundheitswesens tätig ist. Die Firma ist auch eine der renommiertesten Experten für die Diversity-Rekrutierung auf Vorstands- und Geschäftsführungsebene sowie in der F&E-Führung. Benchs Scorecard spiegelt über 150 Milliarden USD an erfolgreichen Kundenaustritten wider, was einem 98%igen Projektabschluss entspricht, mit einer 75%igen Bindung für fünf oder mehr Jahre. 33 aller in der über 45-jährigen Geschichte von Bench platzierten Führungskräfte waren geschlechtsspezifisch und ethnisch verschieden. Mit Hauptsitz in San Diego, Kalifornien, und Außenstellen in Los Angeles, New York, Boston, Großbritannien und der Schweiz ist Bench "One Global Team, No Borders, No Boundaries and One Global Budget" ("Ein globales Team, keine Grenzen, keine Begrenzungen und ein globales Budget"), wodurch die interne Konkurrenz in den Büros verringert wird. Für weitere Informationen besuchen Sie www.benchinternational.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201118005490/de/

Contacts:

PierianDx

Lisa Owen

lowen@pieriandx.com

Handy: 206-851-6246

Bench International

Joleen Schultz

Joleen@joleenschultzassociates.com

Handy: 760-271-8150