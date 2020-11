Compleo ist die einzige börsennotierte Firma, die den gesamten Emissionserlös in Ladestationen für E-Autos investiert. Inzwischen 75 €. Noch aufspringen? Das ist etwas riskant, aber das interessanteste Geschäft der E-Mobilität der nächsten Jahre. Stellen Sie einen Fuß in die Tür. So, dass Sie bei technischen Korrekturen nachladen können.



Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Die Aktie für Jedermann".



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!





COMPLEO CHARGING SOLUTIONS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de