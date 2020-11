Star-Wars-Fans können sich ab sofort ein Erweiterungspaket mit Charakteren, Planeten und Texturen für ihre Minecraft-Installation herunterladen. Auch Baby Yoda ist mit an Bord. Im Minecraft-Store steht ab sofort ein DLC (Downloadable Content) mit Motiven aus der Star-Wars-Trilogie und der neuen Serie "The Mandalorian", die den ikonischen Charakter des Baby Yoda eingeführt hat, bereit. Abgerufen werden kann das Erweiterungspaket von der eigenen Minecraft-Installation aus, also auch von mobilen Geräten. Star Wars DLC: Umfangreiches Weltenpaket mit vielen bekannten ...

