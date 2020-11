Wien (www.fondscheck.de) - Die Fuchs-Richter-Prüfinstanz hat die besten Vermögensverwalter im deutschsprachigen Europa ermittelt, so die Experten von "FONDS professionell".Diesmal sei besonders darauf geschaut worden, wie gut die Kandidaten bei der Beratung von Nachhaltigkeits-Themen seien.Nur eine "Sahneschicht" von Banken und Vermögensverwaltern sei wirklich tief im Thema Nachhaltigkeit, das gerade erst in der Privatkundschaft Fuß fasse. Das sei das Fazit der Experten der Fuchs-Richter Prüfinstanz, die bei ihrem aktuellen Vermögensverwaltertest insbesondere hätten wissen wollen, wie fit die Branche in punkto ESG sei. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...