Brüssel (www.fondscheck.de) - ESG-Ratings werden immer beliebter, so die Experten der Candriam Investors Group.Umso mehr sollten sich Anleger jedoch über deren Stärken und Grenzen im Klaren sein. Denn: Es gebe zwar Versuche zur Standardisierung. Jeder Anbieter von ESG-Ratings treffe allerdings nach wie vor seine eigene Entscheidung - ausgehend von seiner Beurteilung, wie wesentlich einzelne Themen seiner Ansicht nach seien. Das könne in die Irre führen, wenn Anleger sie als umfassende Darstellung der Nachhaltigkeits- oder ESG-Referenzen von Fonds auslegen würden, meine David Czupryna, Head of ESG Development beim europäischen Assetmanager Candriam. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...