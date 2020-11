OneStream Software, ein führender Anbieter von Corporate Performance Management (CPM)-Lösungen für mittlere bis große Unternehmen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im 2020 IDC MarketScape Bericht für "Cloud Enterprise Performance Management (EPM) Software for Planning, Budgeting, and Forecasting" in der Kategorie der führenden Anbieter (Leader) aufgeführt ist. OneStream wurde für seine umfassende und konfigurierbare Plattform ausgezeichnet sowie sein XF Marketplace, auf dem Lösungen für mehr als 50 Finanzprozesse zur Wahl stehen. Diese Lösungen können vom schnell wachsenden Kundenstamms des Unternehmens schnell konfiguriert und eingesetzt werden, um zusätzliche Anforderungen des zu erfüllen, ohne die Komplexität der Lösung zu erhöhen.

Im Bericht wird das signifikante Wachstum und der Erfolg von OneStream im EPM-Markt unterstrichen, das in jüngster Zeit mehrere neue Großkunden gewinnen konnte. Allein im dritten Quartal kamen fünf neue Kunden hinzu, die jeweils mehr als 1 Mio. USD an wiederkehrenden Jahresumsätzen (ARR) generieren. Dem Bericht zufolge bietet "OneStream eine hohe Flexibilität in Bereitstellungsoptionen und Preisgestaltung, um den Anforderungen der Kunden gerecht zu werden. Die Nutzeroberfläche ist modern und ansprechend gestaltet; und die Nutzer sehen genau, in welchem Stadium des Arbeitsablaufs sie sich gerade befinden."

"Enterprise Performance Management ist ein erfolgskritisches Mittel für die Entscheidungsfindung auf hoher Ebene, denn es ermöglicht die Planung und Modellierung verschiedener Szenarien eine entscheidende Fähigkeit in diesem unbeständigen Geschäftsumfeld", so Chandana Gopal, Research Director, Analytics and Information Management, bei IDC. "Modernes EPM ermöglicht die Planung über verschiedene Geschäftsfunktionen hinweg und erlaubt zudem datenbasierte strategische Entscheidungen."

Diese Anerkennung baut auf der beeindruckenden Dynamik auf, die OneStream in diesem Jahr angesichts einer globalen Pandemie erreicht hat. Im dritten Quartal gewann das Unternehmen 60 neue Kunden hinzu und erzielte darüber hinaus ein Vertriebswachstum von 160 Prozent im Jahresvergleich.

"Die Anerkennung als führender Anbieter im 2020 IDC MarketScape Bericht für Cloud EPM Software ist eine weitere Bestätigung unserer Hauptaufgabe, mit einer erweiterbaren Plattform, die kritische Finanzprozesse vereinheitlicht und strafft, einen 100-prozentigen Erfolg für unsere Kunden zu erzielen", sagte Tom Shea, CEO von OneStream Software. "Im heutigen unbeständigen Wirtschaftsumfeld müssen Finanzteams agiler reagieren können. "Unsere Plattform wurde speziell entwickelt, um viele traditionelle Finanzprozesse wie Budgetierung, Planung, Finanzabschluss, Konsolidierung und Berichterstattung zu vereinheitlichen und gleichzeitig die finanziellen und operativen Erkenntnisse zu liefern, die für eine agile Entscheidungsfindung erforderlich sind. Das ermöglicht unseren Kunden, schnell zu reagieren und zu führen." In der IDC MarketScape-Studie werden weltweit tätige Anbieter von Performance Management (EPM) Software im Jahr 2020 mithilfe der IDC MarketScape-Methode bewertet. Zur Evaluierung werden sowohl quantitative als auch qualitative Merkmale von EPM-Anwendungen im Markt herangezogen, insbesondere für Planung, Budgetierung und Prognoseaufgaben, die typischerweise zur Unterstützung der Finanzabteilung durchgeführt werden.

Die Kriterienauswahl, Gewichtung und Anbieterbewertung von IDC MarketScape repräsentiert eine fundierte IDC-Beurteilung des Marktes und spezieller Anbieter. IDC-Analysten stellen die Bandbreite der Standardmerkmale, nach denen Anbieter bewertet werden, auf Basis strukturierter Gespräche, Umfragen und Interviews mit Marktführern, Teilnehmern und Endnutzern zusammen. Marktgewichtungen basieren auf Nutzerinterviews, Einkäuferumfragen und Angaben von IDC-Fachleuten in den jeweiligen Märkten. Die einzelnen Anbieterbewertungen und letztendlich die Anbieterpositionen auf der IDC MarketScape basieren auf ausführlichen Umfragen und Gesprächen mit den Anbietern, öffentlich zugänglichen Informationen und Endnutzererfahrungen, um ein genaues und einheitliches Bild der Merkmale, Verhaltensweisen und Fähigkeiten der einzelnen Anbieter zu erstellen.

Über OneStream Software

OneStream Software ist Anbieter einer marktführenden intelligenten Finanzplattform, die die Komplexität von Finanzvorgängen reduziert. OneStream setzt die Kraft des Finanzwesens frei, indem Corporate Performance Management- bzw. CPM-Prozesse, wie etwa Planung, Finanzabschlüsse und -konsolidierung, Berichterstattung und Analysen in einer einzigen erweiterbaren Lösung vereinheitlicht werden. Wir geben Unternehmen finanzielle und operative Einblicke, um schnellere und fundiertere Entscheidungen zu treffen; alles in einer Cloud-Plattform, die sich kontinuierlich weiterentwickelt und mit Ihrem Unternehmen skaliert.

OneStream ist ein unabhängiges Softwareunternehmen, das von dem Private-Equity-Investor KKR unterstützt wird. Mit über 600 Kunden, 200 Partnern und über 600 Mitarbeitern ist es unsere Hauptaufgabe, 100% Kundenerfolg zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.onestreamsoftware.com

Über IDC MarketScape

Das Anbieter-Analysemodell IDC MarketScape soll einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit von IKT-Anbietern (Informations- und Kommunikationstechnologie) in bestimmten Märkten bieten. Zu diesem Zweck wird eine strenge Punktevergabe auf Grundlage qualitativer und quantitativer Kriterien verwendet, deren Ergebnisse in einer einzigen grafischen Darstellung der jeweiligen Position eines Anbieters auf einem bestimmten Markt ausgewertet werden. IDC MarketScape bietet ein klares Bezugssystem, innerhalb dessen die Produkt- und Dienstleistungsangebote, die Leistungen und Strategien sowie die aktuellen und künftigen Markterfolgsfaktoren von IT- und Telekommunikationsanbietern auf aussagekräftige Weise miteinander verglichen werden können. Dieses Bezugssystem bietet Technologieabnehmern zudem eine 360°-Beurteilung der Stärken und Schwächen bestehender und potenzieller Anbieter.

