18.11.2020 - Die Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN: DE000A14KRD3) kümmert sich auch um die Aufwertung ihrer "Konsum-Zentren". Und das Nachhaltigkeit nicht nur Geld verdienen kann, sondern auch als Wettbewerbsvorteil wahrgenommen wird, hat man ebenfalls erkannt. Rund 150 Standorte erhalten insgesamt bis zu 500 Ladestationen Hier setzt sich die Deustche Konsum an die spitze eines Trends: Sie stattet rund 150 Standorte in Kooperation mit dem Energieunternehmen EnBW mit hochmoderner Schnellladeinfrastruktur für Elektroautos aus. An den gut frequentierten Einzelhandelsstandorten entstehen so in den nächsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...