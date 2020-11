18.11.2020 -Boris Johnson's 10 Punkte Plan trifft auf eine Branche "im Aufbruch": Ballard PowerSystems Inc. (ISIN: CA0585861085)'s CEO konzentrierte sich vor kurzem auf die Perspektiven der erwarteten Kanadischen Wasserstoff Regierungsintiative. Und Plug Power Inc. (ISIN: US72919P2020) holt sich gerade eine Milliarde USD, um im Wasserstoffhype vorne mitzumischen und 2024 die aviserten 1,2 Mrd. USD Umsatz zu erreichen. Bloom Energy hält heute einen Investoren-/Analysten-Call (werden Morgen berichten), Nel gestern mit einem nächsten Auftrag aus den USA - alles sehr lebendig in dieser Branche. ...

