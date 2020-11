Bonn (ots) - Die Corona-Pandemie stellt zahllose Fragen und Ängste: Bleiben wir gesund? Wie sichern wir unsere wirtschaftliche Existenz? Und vor allem: Wann kriegen wir unser altes Leben wieder zurück? Im Rahmen der ARD-Themenwoche "WIE LEBEN? BLEIBT ALLES ANDERS?" schauen wir nach vorne und beschäftigen uns mit den Problemen und den Chancen der Krise.Hat die Pandemie die Gesellschaft eher zusammengeführt oder getrennt? Was muss sich ändern, um nach der Krise wieder ein normales Leben führen zu können? Was haben wir aus der Corona-Zeit bisher gelernt?Alexander Kähler diskutiert mit:Franz Meurer, Sozialpfarrer in KölnHans-Werner Meyer, Schauspieler und im Vorstand des Bundesverbandes SchauspielVerena Pausder, Vorstand von "Digitale Bildung für alle" und BuchautorinIlona Scholl, Leiterin eines Sterne-Restaurants und Initiatorin von "Kochen für Helden"Wiederholung 24:00 UhrPressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4767441