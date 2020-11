Anleger engagieren sich in Portfolios mit Unternehmen aus China, den USA und weltweit. Außerdem positionieren sie sich in Aktien der Energie-, Gesundheits- und Finanzbranche. Bei Festverzinslichem stehen in Euro geführte Unternehmensanleihen und Staatsanleihen von Schwellenländern im Fokus. 17. November 2020. FRANKFURT (Börse Frankfurt). Lust auf alles, was Aktien enthält: So fasst Hubert Heuclin von der BNP Paribas das Anlegerverhalten im ETF-Handel der vergangenen Woche zusammen. Das meiste sei ...

