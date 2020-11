Mainz (ots) -Sonntag, 22. November 2020, 12.00 UhrErstausstrahlung Die diesjährige Verleihung des Deutschen Theaterpreises DER FAUST sollte im Staatstheater Hannover stattfinden. Wegen der Coronapandemie fällt die festliche Gala aus. In der Dokumentation "DER FAUST on tour. Der Deutsche Theaterpreis 2020" am Sonntag, 22. November 2020, um 12.00 Uhr in 3sat, begibt sich DER FAUST-Preis auf Reisen zu seinen neuen Besitzerinnen und Besitzern und zeigt die Highlights der ausgezeichneten Werke. Autor Özgür Uludag begleitet die Preisstatue durch ganz Deutschland zu den prämierten Künstlerinnen und Künstlern, die in Interviews zu Wort kommen.Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger des Theaterpreises werden am Samstag, 21. November 2020, um 18.00 Uhr öffentlich bekanntgegeben. Zeitgleich bekommt das 3sat-Publikum die Möglichkeit, die in ausgezeichneten Künstlerinnen und Künstler in der 3sat-Mediathek kennenzulernen, wo eine Langfassung der Dokumentation abrufbar sein wird. Der FAUST wird in acht Kategorien verliehen wie Regie, Choreografie oder Bühne und Kostüm. Außerdem wird alljährlich auch der Preis für das Lebenswerk vergeben. Er geht in diesem Jahr an den Choreographen William Forsythe. DER FAUST würdigt die Leistungs- und Innovationskraft der deutschen Theaterlandschaft.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12-108, pressedesk@zdf.de (mailto:pressedesk@zdf.de) Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/derfaustontour3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4767470