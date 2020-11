Die Architektur des Internets kennt kaum zentrale Instanzen. Doch das könnte eine Initiative des chinesischen Techkonzerns Huawei ändern. Für die einen ist das der richtige Schritt in Richtung Zukunft, für andere das Ende des freien Netzes. Die ganzen Glasfaserkabel, Unterseeleitungen und Mobilfunkmasten sind eigentlich nur Nebensache. Was das Internet ausmacht, ist ein sich ständig erweiterndes Regelwerk. Wer daran mitwirken will, schreibt mit an den Protokollen, die festlegen, wie genau Daten von einem Endgerät zum anderen gelangen sollen. Olaf Kolkman arbeitete Ende der 1990er, damals kaum älter als 30 Jahre, an seinen ersten ...

