Im Insolvenzverfahren bei Wirecard fand am heutigen Mittwoch die erste Gläubigerversammlung statt. Im Vorfeld der Veranstaltung konnten Gläubiger und Aktionäre ihre Forderungen gegen das Skandalunternehmen anmelden. Diese gehen offenbar weit über das hinaus, was bislang bekannt war. Bei der Gläubigerversammlung wurden von rund 11.500 Gläubigern und Aktionären Forderungen in Höhe von knapp 12,4 Milliarden Euro gegen die Wirecard AG angemeldet, teilte das für das Insolvenzverfahren zuständige Münchner ...

