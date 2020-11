DJ GM will wieder Autoversicherungen anbieten

Von Mike Colias

NEW YORK (Dow Jones)--GM will künftig mit seinen Autos wieder Autoversicherungen verkaufen. Die Idee dahinter: Die Fahrzeuge können indirekt das Verhalten der Fahrer verfolgen und der Konzern die Versicherungstarife entsprechend festlegen.

Der in Detroit ansässige Autohersteller wird künftig Versicherungspolicen anbieten, die unter seinem OnStar-Connected-Car-Service laufen sollen, teilte General Motors Co. am Mittwoch mit. OnStar wird auf allen GM-Fahrzeugen in Nordamerika installiert, Kunden, die sich verpflichten, ihre Fahrgewohnheiten verfolgen zu lassen, und diejenigen, die sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten, plötzliche Stopps vermeiden und anderes gutes Fahrverhalten praktizieren, werden mit günstigeren Tarifen belohnt, so GM.

GM hat lange in seiner Unternehmensgeschichte Autoversicherungen angeboten. Dies endete, als es seinen GMAC-Finanzdienstleistungszweig schrittweise abspaltete, um Liquidität um den Zeitraum der Insolvenz 2009 zu beschaffen.

GM wird diese Woche mit einem Pilotprojekt für seine eigenen Mitarbeiter in Arizona beginnen und plant, es später 2021 landesweit in den USA anzubieten, sagte Andrew Rose, President von GMs neuen OnStar Insurance Services.

Das Unternehmen werde sich mit einer Tochtergesellschaft von American Family Insurance zusammenschließen, um die Policen zu zeichnen.

