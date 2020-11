Amazon bringt seine Alexa-Routinen auf die Fire-TV-Geräte. Damit lassen sich automatisierte Abläufe erstellen oder mehrere Aktionen mit einem Sprachbefehl starten. Die Alexa-Routinen wurden 2017 eingeführt und 2018 um ortsabhängige Routinen erweitert. Erst jetzt halten sie auf Amazons Fire-TV-Geräten wie dem Fire-TV-Stick oder Cube Einzug. Automatisierte Abläufe: Amazon integriert Fire TV in Alexa-Routinen Um die Fire-TV-Geräte mit Routinen zu steuern, müssen sie zuerst in die Alexa-App integriert werden. Ist das geschehen, können die Geräte in ...

