Hamburg, 18. November 2020 - Die Netfonds Gruppe erwirbt gemeinsam mit der ALKU GmbH, Berlin den auf die Strukturierung und den Vertrieb von Fondspolicen ausgerichteten Maklerverbund und Fondsinitiator GSR Maklerverbund GmbH, Dachau inklusive der Initiatorenrechte am All-in-One Fonds und der zugehörigen Markenrechte. Der GSR Maklerverbund etablierte in Kooperation mit führenden Versicherern eine Reihe von Fondspolicen deren Underlying der breit diversifizierte All-in-One Fonds ist. Aktuell investieren und besparen mehr als 20.000 Versicherungsanleger die Fondspolicen der GSR. Ziel des Erwerbs ist die Stärkung des Netfonds-Angebots im Bereich Fondspolicen und eine enge Verzahnung der GSR mit dem Produktangebot der Netfonds Gruppe. Der Vertriebsschwerpunkt wird auch zukünftig wie bereits bisher bei beiden Unternehmen der B2B-Vertrieb über die angeschlossenen bzw. kooperierenden Berater sein. Über die Netfonds Gruppe Die Netfonds Gruppe ist eine führende Plattform für Administration, Beratung, Transaktionsabwicklung und Regulierung für die deutsche Finanzindustrie. Unter der Marke finfire stellt das Unternehmen seinen Kunden eine webbasierte Technologieplattform zur Verfügung, die es Nutzern aus der Finanzindustrie ermöglicht, Finanzmarkttransaktionen vollumfänglich, sicher und vor allem in jeder Hinsicht konform mit den relevanten MiFID-II-Vorgaben abzuwickeln. Das Angebot ist maßgeschneidert auf vielfältige Anforderungen des Tagesgeschäfts von Fondsgesellschaften, Vermögensverwaltern, Finanzberatern bis hin zu Spezialbanken und Versicherungen. Kunden von Netfonds profitieren somit von der modernsten Softwarelösung am Markt, die den Beratungsprozess deutlich vereinfacht, sicher gestaltet und zielgruppengenaues Produktmarketing ermöglicht. Mit mehr als 200 Mitarbeitern (Stand 31.12.2019) erreichte das Unternehmen im Jahr 2019 Konzernumsätze von 113,3 Mio. EUR und einem Netto-Konzernumsatz von 26,4 Mio. EUR. Die Aktie der Netfonds AG ist im m:access der Börse München notiert und über XETRA handelbar. Über die GSR: Der GSR Maklerverbund wurde bereits im Jahr 1987 ursprünglich als eine lose Kooperation von Versicherungsmaklern für den Einkauf und die Strukturierung von Versicherungsprodukten gegründet. Seit dem Jahr 2001 legte GSR den Schwerpunkt ihrer Tätigkeit auf die Konzeption und den Vertrieb von Fondspolicen, sowie die Initiierung des All-in-One Fonds. Die GSR verwaltet mehr als 20.000 Policen und ca. 200 Mio. EUR "Assets under Management" im All-in-One Fonds. Weitere Informationen zur Netfonds Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.netfonds.de. _____________________________________________________________________ Kontakt Aud Wiese

