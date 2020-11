Zwei Gespenster gehen um in Europa - Polen und Ungarn. In Brüssel, Straßburg und Berlin wird das jüngste Veto der Regierungen in Warschau und Budapest als Fanfare genutzt, um wieder einmal den "nationalen Egoismus" der rücksichtslosen "Autokraten" aus Ostmitteleuropa zu betonen und sie prompt auf die Anklagebank zu verweisen. Die meisten westeuropäischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...