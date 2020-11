DJ Aktien Schweiz treten auf der Stelle - Richemont schwächer

Von Steffen Gosenheimer

ZÜRICH (Dow Jones)--Am Schweizer Aktienmarkt hat sich gemessen am Leitindex SMI auch am Mittwoch wenig getan. Im Vergleich zu den Nachbarbörsen blieb er trotz eines kleinen Endspurts leicht zurück, wozu der im Tagesverlauf festere Franken beigetragen haben dürfte, durch den sich die Exportaussichten verschlechtern.

Der SMI gab minimal nach auf 10.564 Punkte. Dazu passend gab es 10 Kursverlierer und 10 -gewinner. Umgesetzt wurden 47,24 (Dienstag: 59,9) Millionen Aktien.

SMI-Tagesgewinner waren Zurich Insurance mit einem Plus von 2,5 Prozent auf 373,30 Franken. Hier sorgte ein Analystenkommentar für Rückenwind. Die Credit Suisse hat das Kursziel für die Aktie des Versicherers auf 415 von 385 Franken erhöht. Zurich Insurance profitiere von der Position bei globalen gewerblichen Sach- und Unfallversicherungen. Dies könne in den nächsten zwei bis drei Jahren ein höheres Einnahmenwachstum und bessere Schaden- bzw. Kostenquoten nach sich ziehen, als der Markt aktuell erwarte, so die Begründung.

Auf der Verliererseite fanden sich Richemont mit einem Minus von 1,9 Prozent weit vorne. Hier drückte auf den Kurs, dass auf einer außerordentlichen Hauptversammlung grünes Licht für eine bedingte Kapitalerhöhung gegeben wurde. Im Zuge eines Treueprogramms will Richemont bis zu 22 Millionen neue Aktien ausgeben.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/err

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2020 11:50 ET (16:50 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.