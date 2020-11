Nach einem zähen Auftakt am deutschen Aktienmarkt hat sich am Mittwoch eine freundliche Tendenz durchgesetzt. Der DAX gewann 0,5 Prozent auf 13.201,89 Punkte. Damit notiert der deutsche Leitindex nur noch knapp 100 Zähler unter dem Hoch von vergangener Woche bei knapp 13.300 Zählern. Der MDAX der 60 mittelgroßen Werte legte am Mittwoch ebenfalls um 0,5 Prozent zu und ging mit 28.799,05 Punkten aus dem Handel.Erneut halfen den Märkten zur Wochenmitte Nachrichten zum Impfstoff gegen das Coronavirus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...