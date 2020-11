Mit Zuversicht seitwärts. So oder so ähnlich lässt sich die aktuelle Stimmung an den Börsen beschreiben. Positive Impulse kommen von der Unternehmensseite, ohne aber den Gesamtmarkt entscheidend in die eine oder andere Richtung zu bewegen.Und so schwankten die Aktienindizes zwischen dem Ein- und Ausblenden der Risiken und Chancen hin und her.Der DAX legt bislang 47 Punkte bzw. 0,36 % zu und steht bei 13.180 Punkten. Er setzt damit seine Seitwärtsbewegung der vergangenen Tage im Sinne einer Konsolidierung weiter fort.

Den vollständigen Artikel lesen ...