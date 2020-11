DJ Airbus und Deutschland unterbreiten Schweiz Eurofighter-Angebot

FRANKFURT (Dow Jones)--Airbus und die Bundesrepublik Deutschland haben am Mittwoch dem Schweizer Bundesamt für Rüstung Armasuisse ihr offizielles Angebot für den Verkauf von Eurofighter-Flugzeugen an die Schweiz eingereicht.

Das Angebot sei in Zusammenarbeit mit den anderen Eurofighter-Nationen sowie den Industriepartnern Leonardo und BAE Systems erarbeitet, teilten beide Partner in einer gemeinsamen Erklärung mit. Es entspreche den Anforderungen des von der Schweiz durchgeführten Beschaffungsprozesses für das so genannte Neue Kampfflugzeug (NKF), mit dem die Schweiz ihre derzeit eingesetzte F-5 und F/A-18 Flotte durch ein moderneres Modell ersetzen will.

Mit der Beschaffung des Eurofighters biete die Bundesrepublik Deutschland der Schweiz die Möglichkeit, die bestehende militärische Partnerschaft zu vertiefen, insbesondere im Hinblick auf die gemeinsame Ausbildung der beiden Luftwaffen.

Mit dem Eurofighter erhalte die Schweiz volle Autonomie in der Nutzung, Wartung und Anwendung der Daten ihrer Flugzeuge.

Der Eurofighter werde von den vier Partnernationen Deutschland, Großbritannien, Italien und Spanien gemeinsam betrieben und kontinuierlich weiterentwickelt.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/kla

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2020 12:40 ET (17:40 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.