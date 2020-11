Temenos wird im DJSI World, dem weltweit einflussreichsten Nachhaltigkeitsindex in der Kategorie Software und Dienstleistungen als führend in Nachhaltigkeit bezeichnet

Wie Temenos AG (SIX: TEMN), der Anbieter von Bankensoftware, heute bekanntgab, wurde das Unternehmen zum zweiten Mal in Folge im Dow Jones Sustainability World Index (DJSI) und erstmals im DJSI Europe Index in der Kategorie Software und Dienstleistungen als führend in Sachen Nachhaltigkeit eingestuft.

Temenos ist eines von nur acht Unternehmen in der Kategorie Software und Dienstleistungen, das im DJSI World Index unter 72 eingeladenen Unternehmen gelistet ist. Temenos wird zudem erstmals im DJSI Europe Index aufgeführt, wo von den zehn eingeladenen Unternehmen in dieser Kategorie nur zwei aufgeführt werden. Temenos hatte die höchste Branchenbewertung in den Bereichen Informationssicherheit/Cybersicherheit und Systemverfügbarkeit, Schutz der Privatsphäre, Umweltberichterstattung, Richtlinien- und Verwaltungssystem, Sozialberichterstattung, Menschenrechte sowie gesellschaftliche Verantwortung und Philanthropie. Diese Einstufung würdigt das Engagement von Temenos für Nachhaltigkeit als integralen Bestandteil seiner Unternehmensstrategie.

Max Chuard, Chief Executive Officer, Temenos, dazu: "Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Führungsrolle im Bereich Nachhaltigkeit ein weiteres Mal im Dow Jones Sustainability World Index anerkannt wurde und wir in den europäischen Index aufgenommen worden sind. Als führender Anbieter von Bankensoftware ermöglichen wir Banking für 1,2 Milliarden Menschen weltweit, das entspricht 30 der Weltbevölkerung, die Bankgeschäfte tätigen. Und wir stehen für eine Verbesserung von Banking in allen Bereichen, indem wir die Anzahl der Menschen, die Bankgeschäfte tätigen, steigern, um so ihre finanzielle Freiheit zu erhöhen. Wir sind fest davon überzeugt, dass unser langfristiger Erfolg auf unserem nachhaltigen Geschäftsmodell beruht, das Verantwortung ins Zentrum unserer Unternehmensstrategie sowie der Unternehmenskultur von Temenos stellt."

Der DJSI World gilt als Goldstandard für die Messung von ESG-Kriterien, wie Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Er repräsentiert die obersten zehn Prozent der größten 2.500 Unternehmen im S&P Global Broad Market Index, basierend auf langfristigen wirtschaftlichen und ESG-Faktoren. Der DJSI World ist der erste globale Index, der die größten und führenden börsennotierten Unternehmen abbildet, die auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. Im laufenden Jahr wurden bereits mehr als 7.300 globale Unternehmen aus 24 Branchen zur Teilnahme am Evaluierungsprozess eingeladen. Dies unterstreicht die Tatsache, dass die Offenlegung der ESG-Performance von Unternehmen zu einer Notwendigkeit geworden ist, um die Erwartungen klassischer Investoren zu erfüllen."

Manjit Jus, Global Head of ESG Research and Data, S&P Global, erklärte: "Wir gratulieren Temenos zur Aufnahme in den DJSI World und DJSI Europe. Eine Erwähnung im DJSI, spiegelt die Tatsache wider, dass Ihr Unternehmen in Sachen Nachhaltigkeit in Ihrer Branche führend sind. Angesichts der Rekordzahl von Unternehmen, die an der Nachhaltigkeitsbewertung für Unternehmen im Jahr 2020 teilgenommen haben, sowie strengeren Auflagen bei der Aufnahme in die Bewertung in diesem Jahr ist dies eine besondere Auszeichnung für Ihr Unternehmen und belohnt Ihr durchgehendes Engagement für Mensch und Umwelt."

Temenos kommuniziert seine nichtfinanziellen Leistungen jährlich im CSR-Bericht im Rahmen seines Jahresberichts unter Anwendung der Global Reporting Initiative (GRI) Standards. Es hat den Global Compact der Vereinten Nationen (UNGC) befürwortet und unterstützt die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs). Es ist im SXI Switzerland Sustainability 25 Index und unter den 25 Schweizer Aktien aus dem SMI Expanded Index mit den besten Nachhaltigkeitswerten enthalten. Temenos wurde auch in die FTSE4Good Index Series aufgenommen und wurde im Rahmen des ISS ESG Corporate Rating für seine Nachhaltigkeitsperformance mit PRIME bewertet. Darüber hinaus erhielt Temenos von EcoVadis eine goldene Anerkennung für seine CSR-Performance. Daneben ist das Unternehmen Mitglied des Weltwirtschaftsforums und bekräftigt damit sein Engagement zur Unterstützung der Agenda für die Auswirkungen von nachhaltiger Entwicklung.

Über Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) ist der weltweit führende Anbieter von Bankensoftware. Über 3.000 Banken auf der ganzen Welt, darunter 41 der Top 50 Banken, setzen auf Temenos, um sowohl die Tagesgeschäfte als auch die Interaktionen von mehr als 500 Millionen Bankkunden abzuwickeln. Temenos bietet Cloud-native, Cloud-agnostische und KI-gestützte Front-Office-, Kernbanking-, Zahlungsverkehrs- und Fondsverwaltungssoftware, die es Banken ermöglicht, reibungslose, kanalübergreifende Kundenerlebnisse zu liefern und operative Bestleistungen zu erzielen.

Die Software von Temenos ermöglicht seinen leistungsstärksten Kunden nachweislich ein Aufwand-Ertrag-Verhältnis von 26,8%, was der Hälfte des Branchendurchschnitts entspricht, und eine Eigenkapitalrendite von 29%, also das Dreifache des Branchendurchschnitts. Diese Kunden investieren außerdem über 51% ihres IT-Budgets für Wachstum und Innovation gegenüber Instandhaltung, ein Wert, der doppelt so hoch ist wie im Branchendurchschnitt. Das zeigt, dass die IT-Investitionen diesen Banken einen handfesten Mehrwert verschaffen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.temenos.com.

