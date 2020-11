Die Aite Group zeichnet die innovativen Finanzinstitute, die die beste Technologie ihrer Klasse eingesetzt haben, bei einer Preisverleihung auf dem "Innovation in Cash Management & Payments Forum" aus, das am 10. und 11. Dezember virtuell stattfindet.

BOSTON, Nov. 18, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Aite Group freut sich, die Gewinner der Impact Innovation Awards 2020 für Cash-Management und Zahlungen bekanntzugeben. Die Auszeichnungen würdigen Innovationen, die von Finanzinstituten erzielt wurden, die Technologien nutzen, um einen höheren Standard zu setzen. Die Preise werden den Preisträgern am 10. und 11. Dezember 2020 im Rahmen einer virtuellen Preisverleihung auf dem dritten jährlichen "Innovation in Cash Management & Payments Forum" der Aite Group verliehen.



In ihrem dritten Jahr zeichnet die Preisverleihung innovative Finanzinstitute aus, die neue Produkte, Funktionen oder Automatisierungs- und Effektivitätsstufen einführen, die die Branche dem Bankgeschäft der nächsten Generation einen Schritt näher bringen. Dies sind die Finanzinstitute, unabhängig von ihrer Größe, denen andere folgen werden. Die Gewinner in den sechs Kategorien lauten wie folgt:

Kundenerfahrung: U.S. Bank

Fähigkeiten im Bereich Digital Channels: Citi

Digital Channel/Cash-Management und Zahlungsimplementierung: Bank of the West BNP Paribas

Betriebseffizienz: Ecobank

Entwicklung neuer Produkte: PNC Bank

KI/Erweiterte Analysefunktionen: Royal Bank of Canada

Die Preisträger und Finalisten wurden anhand der folgenden Kriterien ausgewählt, die bei der Bewertung der einzelnen Bewerber berücksichtigt wurden:

Innovationsgrad und Wettbewerbsvorteil

Marktbedarf

Auswirkungen auf die Kundenerfahrung

Auswirkungen auf die betriebliche Effizienz der Kunden

Höhe der neuen Umsatzmöglichkeiten

Auswirkungen auf die Kundenbindung/Neukundenwerbung

Skalierbarkeit über den Kundenstamm hinweg

Zukünftige Roadmap

"Wir begrüßen die Gelegenheit, Innovationen in der Cash-Management- und Zahlungsverkehrsbranche anzuerkennen und zu feiern", sagte Christine Barry, Research Director bei der Aite Group. "Insbesondere dieses Jahr war eine besondere Herausforderung, da die Banken gezwungen waren, über den Tellerrand hinauszudenken, um der erhöhten Dringlichkeit verbesserter digitaler Fähigkeiten und Erfahrungen zu begegnen, ein höheres Maß an Automatisierung und Effizienz zu erzielen und eine fundiertere Kundenbindung zu erreichen."

Die Gewinner wurden von einem achtköpfigen Gremium ausgewählt, das aus drei Analysten der Aite Group und fünf externen Jurymitgliedern bestand. Die Identifizierung eines Preisträgers oder Finalisten durch die Aite Group ist keine Empfehlung eines Anbieters, Produkts oder einer Dienstleistung durch die Aite Group.

Registrieren Sie sich, um teilzunehmen

Um mehr über das "Innovation in Cash Management & Payments Forum" 2020 zu erfahren und sich für die Teilnahme zu registrieren, besuchen Sie bitte https://aitegroup.swoogo.com/ICMPForum2020/, kontaktieren Sie Lori Spendley unter +1 617.398.5055 oder senden Sie eine E-Mail an events@aitegroup.com (mailto:events@aitegroup.com).

Sponsoringmöglichkeiten

Das "Innovation in Cash Management & Payments Forum 2020" ist stolz darauf, Q2 als führenden Event-Partner sowie Alacriti, Billtrust, Bottomline Technologies, Citi, DadeSystems, Finacle, Finastra, FIS, Fiserv, Intellect Design, Kyriba und Volante als Platin-Event-Partner zu haben. Informationen zu Sponsoringmöglichkeiten erhalten Sie von Gerald Clemente unter +1 617.338.6027 oder unter events@aitegroup.com.

Um weitere Informationen zu den Impact Innovation Awards der Aite Group zu erhalten, kontaktieren Sie uns bitte unter pr@aitegroup.com (mailto:pr@aitegroup.com).

Informationen zum "Innovation in Cash Management & Payments Forum" der Aite Group

Analysten der Aite Group und eingeladene Diskussionsteilnehmer der Branche werden auf dem "Innovation in Cash Management & Payments Forum" der Aite Group, das am 10. und 11. Dezember 2020 virtuell stattfindet, die neuesten Erkenntnisse und Analysen zu Cash-Management- und Zahlungstrends austauschen. Sie können die Updates zu diesem Event auf Twitter mit ICMP_Forum verfolgen.

Über die Aite Group:

Die Aite Group ist ein globales Forschungs- und Beratungsunternehmen, das umfassende, umsetzbare Beratung zu geschäftlichen, technologischen und regulatorischen Fragen und deren Auswirkungen auf die Finanzdienstleistungsbranche bietet. Mit unserer Expertise in den Bereichen Bankwesen, Zahlungen, Betrug und Geldwäscheprävention, Versicherungen, Vermögensverwaltung, Cybersicherheit und Kapitalmärkte beraten wir Finanzinstitute, Technologieanbieter und Beratungsunternehmen weltweit. Wir arbeiten mit unseren Kunden zusammen, decken Bereiche auf, in denen sie sich noch verbessern können, und liefern Erkenntnisse, um ihre Geschäfte intelligenter und stärker zu machen. Besuchen Sie uns im Web (http://www.aitegroup.com) und verbinden Sie sich mit uns auf Twitter (https://twitter.com/AiteGroup) und LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/aite-group).

Pressekontakt:

Siobhan Scanlan

Public Relations

+1.617.398.5064

PR@aitegroup.com (mailto:PR@aitegroup.com)