SHANGHAI (IT-Times) - Die US-Großbank Bank of America (BofA) hat sich aktuell zum chinesischen Elektroauto-Hersteller Nio in einem Analyse-Update Nio geäußert und das Kursziel für die Aktie deutlich angehoben. Nio Inc. (NYSE: NIO) lieferte im Monat Oktober 2020 insgesamt etwas mehr als 5.000 Elektro-SUVs...

Den vollständigen Artikel lesen ...