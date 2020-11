von Julia Groß und Sven Parplies, €uro am Sonntag Es ist einer dieser Momente, der in die amerikanische Geschichte eingehen dürfte. Ob als positives oder abschreckendes Beispiel, das hängt wie so vieles in den USA vom politischen Standpunkt des Betrachters ab. Tief in der Nacht zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...