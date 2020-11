BAYREUTH (dpa-AFX) - "Nordbayerischer Kurier" zu Folgen/Autogipfel:

"Deutschland arbeitet sich weiter an Corona ab, will aber einen zweiten Shutdown der Industrie unbedingt verhindern. Das Auto ist ein konjunkturelles Schwergewicht. Auch die SPD hat für die neue Milliardenhilfe gestimmt. Der Druck der mächtigen IG Metall war groß. Jetzt kommt es darauf an, die Basis für eine gelingende Transformation zu legen. Denn ein Niedergang der Autoindustrie wäre eine wirtschaftliche Katastrophe."/yyzz/DP/he