Zürich (pta002/19.11.2020/06:00) - MEDIENMITTEILUNG

Neue Beteiligung - Plaston Holding AG

Die nebag ag hat über Käufe am Markt die Position in Plaston Holding AG auf über 20% ausgebaut. In diesem Zusammenhang wird Plaston Holding AG von den "langfristigen Finanzanlagen mit strategischem Charakter" neu in den "Beteiligungen" geführt.

Die Plaston Gruppe besteht aus Plaston, die einer der führenden Hersteller von Kunststoffkoffern ist und der Boneco, die hochwertige Luftbehandlungsgeräte herstellt, die Luft waschen, befeuchten oder reinigen.

In den ersten 6 Monaten des laufenden Geschäftsjahres wurde ein Umsatz von CHF 39.8 Mio erzielt. Davon entfielen 62% des Umsatzes auf den Geschäftsbereich Plaston und 38% auf den Geschäftsbereich Boneco. Im Verhältnis zur Vorjahresperiode erzielte die Plaston Gruppe beim EBIT eine Verdreifachung auf CHF 2.0 Mio. Das Nettoergebnis konnte ebenfalls signifikant um rund CHF 2.3 Mio auf 0.9 Mio gesteigert werden. Der operative Cash Flow von CHF 4.2 Mio wirkt sich entsprechend positiv auf die Liquiditätssituation aus. Die Bilanz weist eine Eigenkapitalquote von gut 58% auf.

2017 wurde im Verwaltungsrat eine Verjüngung vollzogen, indem Jörg Frei von der Gründerfamilie das Präsidium von seinem Vater übernommen hat. Im selben Jahr nahm die nebag ag Einsitz im Verwaltungsrat. Die nebag ag ist überzeugt, dass die Plaston Gruppe die Ertragsschwäche der vergangenen Jahre erfolgreich überwunden hat und aufgrund der strategischen Ausrichtung zuversichtlich in die Zukunft blicken kann.

Der Net Asset Value (NAV) wird täglich berechnet und kann unter www.nebag.ch aufgerufen werden.

Zürich, 19. November 2020

