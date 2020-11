DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 19. November

=== *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Jahresergebnis (10:00 virtuelle BI-PK), Duisburg/Essen *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, Ergebnis 3Q, München *** 07:30 DE/CTS Eventim AG & Co KGaA, Ergebnis 3Q, München 07:30 FR/Bouygues SA, Ergebnis 9 Monate, Saint-Quentin 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe September 08:00 DE/Kaufverhalten in der Corona-Krise (bis einschließlich 46. Kalenderwoche) *** 08:00 CH/Handelsbilanz Oktober PROGNOSE: k.A. zuvor: +2,673 Mrd CHF *** 09:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Eröffnungsrede (per Videokonferenz) bei der Anhörung vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments; 11:00 Rede (virtuell) von Lagarde in ihrer Funktion als ESRB-Chefin 09:00 EU/Videokonferenz der für Wettbewerbsfähigkeit zuständigen Minister, 13:30 PK Bundeswirtschaftsminister Altmaier 09:00 DE/Bundestag, Plenum, Berlin 09:30 DE/Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliches Institut der Hans-Böckler-Stiftung, Einkommensungleichheit in Deutschland, Berlin 09:30 EU/Videokonferenz des Rates für Auswärtige Angelegenheiten, ca 14:30 PK *** 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Eurozone September *** 10:00 DE/Euro Finance Week, Rede von Esma-Chef Majoor 10:00 DE/Bitkom, Online-PK zu den E-Commerce-Trends - So shoppen die Deutschen 11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, Online-HV *** 12:00 TR/Türkische Zentralbank, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats 13:00 DE/Bundestag, Sitzung des Wirecard- Untersuchungsausschusses, Berlin 13:00 DE/Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), PK zum weiteren Vorgehen nach dem Scheitern der Schlichtung mit der Deutschen Bahn, Dresden 14:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, digitaler Bürgerdialog mit Pflegebedürftigen, pflegenden Angehörigen und Pflegekräften 14:30 US/Fed, Rede von Cleveland-Fed-Präsidentin Mester und gg 18:30 von Fed-Gouverneurin Bowman (beide stimm- berechtigt im FOMC) bei der Financial Stability Conference (online) der Federal Reserve Bank of Cleveland *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index November PROGNOSE: 22,0 zuvor: 32,3 *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 710.000 zuvor: 709.000 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Oktober PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm *** 16:00 US/Verkauf bestehender Häuser Oktober PROGNOSE: -1,2% gg Vm zuvor: +9,4% gg Vm 17:00 EU/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme (virtuell) an Podiumsdiskussion bei der Financial Stability Conference der Federal Reserve Bank of Cleveland *** 18:00 EU/Staats- und Regierungschefs, Videokonferenz zu den Entwicklungen in der Corona-Pandemie ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

