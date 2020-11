Berlin (ots) - Die Aussicht auf einen Corona-Impfstoff beflügelt die Stimmung der Deutschen - und das trotz des neuerlichen Teil-Lockdowns.Das zeigt eine aktuelle Umfrage der SCHUFA, die dem ARD-Magazin Kontraste vorab vorliegt. Hierfür wurden 500 Verbraucher ab 18 Jahren befragt. 51 Prozent von ihnen gaben zwar an, eher sorgenvoll oder ängstlich in die Zukunft zu schauen - im September hatten sich aber mit 66 Prozent noch deutlich mehr Deutsche so pessimistisch geäußert.Die SCHUFA führt diese Entwicklung auf die Hoffnung auf einen baldigen Impfstoff zurück: 83 Prozent der Verbraucher glauben, dass sich mit dem Impfstoff die wirtschaftliche Gesamtsituation verbessern wird. Fast jeder Zweite denkt das auch in Bezug auf seine persönliche wirtschaftliche Lage.Bei den jungen Erwachsenen ist der Stimmungswandel besonders deutlich: Blickten im September noch 68 Prozent der Jugendlichen sorgenvoll in die Zukunft, sind es jetzt nurmehr 39 Prozent.Mehr dazu heute Abend bei Kontraste ab 21 Uhr 45 im Ersten.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgKontrasteDas Magazin aus BerlinTelefon: +49 30 97993 22800Telefax: +49 30 97993 22809kontraste@rbb-online.dehttp://www.rbb-online.de/kontraste/Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4767714